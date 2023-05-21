Kocaeli'de Çerkes Sürgünü'nün 159. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Çerkes Sürgünü'nün 159'uncu yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

Abhaz Dernekleri Federasyonu (ABHAZFED) tarafından düzenlenen program kapsamında ilk olarak Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunarak sürgünde ölenler için dua edildi.

Ardından Babalı sahiline yürüyen katılımcılar, denize çelenk bıraktı, karanfil attı.

Sahilde "Nart ateşi" yakılıp çevresinde "mezar taşı nöbeti" tutuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen "Kafkas Sürgünü Anıtı" da ziyaret edildi.

Etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 159 yıl önce yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini belirterek, "Sadece felaketleri hatırlatmak yeterli olmaz. Bir daha başımıza gelmemesi için neler yapmamız gerektiğini de düşünmemiz lazım. Bunların başımıza bir daha gelmemesi için ilk asıl olan birlik beraberliktir. Nereden geldiğimizi unutursak nereye gideceğimizi bilemeyiz. Geçmişi asla unutmayınız ki bugününüz ve yarınınız olsun." dedi.

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