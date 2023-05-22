Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1319. Sokak'ta bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, O.K.G. (24) bıçakla göğüs ve karın bölgesinde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olay yerinden uzaklaşan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.