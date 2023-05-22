Kocaeli'de 58 bin 760 makaron ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 58 bin 760 makaron ve 93 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 19 Mayıs'ta Gölcük, Karamürsel ve Gebze ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira 48 bin 600'ü boş, 10 bin 160'ı dolu makaron, 4 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 90 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 620 boş sigara kutusu, 3 kilogram nargile tütünü ve 90 sahte bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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