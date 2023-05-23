Kocaeli'de iki servis aracının karıştığı kazada 4 işçi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki servis aracının karıştığı kazada yaralanan 4 işçi tedavi altına alındı.

Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Halit S. idaresindeki 41 AJM 014 plakalı servis aracı, Okan A'nın kullandığı işçi taşıyan 41 P 9891 plakalı midibüse arkadan çarptı.

Kazada, işçilerden H.S, Z.K, D.Ö. ve S.Z. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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