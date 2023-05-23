Gebze'de otomobille çarpışarak devrilen aracın sürücüsü hafif yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif şekilde yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi.



Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Hasanbali Y. idaresindeki 07 AID 243 plakalı hafif ticari araç, Osmangazi Köprüsü ayrımında Büşra E'nin kullandığı 34 BPU 696 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle devrilen aracın sürücüsü Hasanbali Y, olay yerine gelen sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, devrilen aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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