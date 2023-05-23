Kocaeli'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK-KCK/PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finans sağladığı yönünde tespitler bulunan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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