Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Bu kavganın ardından biri öldü! Tuvalet cinayeti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Plevne Caddesi'nde seyreden Y.A. idaresindeki işçileri taşıyan 34 BHP 896 plakalı midibüsle, karşı yönden gelen K.Y. yönetimindeki 34 GBY 043 plakalı işçi servisi minibüsü çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü ve araçtaki 5 işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan sürücü K.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.