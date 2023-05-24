Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen çalışmada, "güveni kötüye kullanma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün saklandığı adres belirlendi.



Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.