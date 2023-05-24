Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi'nde karşılaşan, boşanma aşamasında oldukları belirtilen E.K. ile eşi N.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu E.K. silahla ateş etmesi üzerine N.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık personelince kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan E.K. ise polis ekiplerince yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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