Kocaeli’de "mavi bayraklı" plaj sayısı 9'a yükseldi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Ereğli Kumyalı Plajı’na "mavi bayrak" verilmesiyle kentte bu özelliğe sahip plaj sayısı 9'a yükseldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödülü olan mavi bayrak, Kocaeli’de bu yaz 9 ayrı plajda dalgalanacak.

Merkezi Danimarka Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, 2023 Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Jüri heyeti, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği çalışmalar sonucu kentin bir plajına daha "mavi bayrak" ödülü verdi.

Buna göre, uygulanan çevreci çalışmalarla Ereğli Kumyalı Plajı'na da "mavi bayrak" asılacak.

Bu arada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle mavi bayrağı askıya alınan Karamürsel Altınkemer Plajı da bu sorununun ortadan kalkmasının ardından yapılan incelemelerde "geçer not" alarak unvanını yeniden kazandı.

Kocaeli'deki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı, Seyrek ve Miço Koyu da mavi bayraklı plajlar arasında yer alıyor.

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