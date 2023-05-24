Kocaeli'de 2 tırda 107 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin sanıkların yargılanması sürdü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 tırda 107 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar İ.K, M.F.K, tutuksuz sanık A.K. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya katılan tanık polis memuru C.A, otoyolda rutin kontrol sırasında durdurdukları tırın içindeki 2 kişinin durumlarından şüphelendiklerini kaydetti.

Daha sonra narkotik köpeğiyle araçta inceleme yaptıklarını anlatan C.A, köpeğin tepki vermesi üzerine aracın x-ray taramasına gönderildiğini söyledi.

Mahkeme başkanının ikinci tırın plakasını kimin söylediğini sorması üzerine C.A, araçtaki şüphelilerin kendilerine ikinci bir tırın olduğunu söylediğini, kendi yöntemleriyle de tırın plakasını tespit ettiklerini belirtti.

Söz verilen tutuklu sanık M.F.K. de dinlenme tesisinde yemek yerken polislerin tırın yanına geldiğini iddia ederek "Dinlenilen polis tanıkların beyanları doğru değil. Tırımda uyuşturucu olduğundan haberim yoktu. Depremde evim hasar aldı, çok mağdurum. Ailem evine giremiyor." dedi.

Sanık İ.K. ise tanıkların beyanlarının doğru olmadığın savunarak "İkinci tırın plakasını kendilerine ben verdim. Ayrıca oğlumu da arayarak tır parkında beklemesini ben söyledim. Bu sebeple anlatılanlar doğru değil. Uyuşturucunun sahipleri beni tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 13 Ekim 2021'de Anadolu Otoyolu'nda 2 tırı durdurmuştu.

Narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile tırlarda yapılan aramada, dorse çatı iskeleti içerisine gizlenen 477 paket halinde 107 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli daha sonra tahliye edilmişti.

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