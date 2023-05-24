Kocaeli'de arkadaşını öldürmekten yargılanan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık U.İ. ile maktul Tolga G'nin annesi Türkan, babası Fevzi ile eşi Ayşegül G. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, maktulün tasarlanarak kasten öldürüldüğünü, olayda herhangi bir tahrik unsurunun bulunmadığını savundu.

Anne Türkan G. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Eşi Ayşegül G. ise iki çocuğunun olduğunu, her gün olay gününü yaşadıklarını anlatarak, "Ben sizin adaletinize güveniyorum. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasını tekrarladı.

Sanık U.İ. ise pişman olduğunu belirterek, "Böyle bir suçtan mahkeme huzurunda olduğum için utanç duyuyorum. Bu olaydan dolayı vicdan azabı duyuyorum. Tahliyemi istiyorum." savunmasını yaptı.

Aranın ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık U.İ'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, "haksız tahrik indirimi" uygulayarak sanığın cezasını 18 yıl hapse düşürdü. Sanığa, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verildi.

Tolga G'nin, 2 Mart 2022'de Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokağı'ndaki evinde tabancayla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı U.İ. tutuklanmıştı.



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