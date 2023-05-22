Kocaeli'deki eğitim sendikaları, okul müdürünün darbedilmesine tepki gösterdi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki eğitim sendikaları üyeleri, Çayırova ilçesinde okul müdürünün darbedilmesine ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Darbedilen okul müdürü Mevlüt Bingöl'ün görev yaptığı Hanife Soykan Ortaokulu önünde toplanan Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim Gücü Sendikası üyeleri, "Öğretmene şiddete hayır" yazılı pankart açtı.

Türk Eğitim Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Kürşad Türkcan, grup adına yaptığı açıklamada, öğrenciler arasında yaşanacak olumsuzluğu engelleyen müdürün, asılsız iftira ve söylemlerle 3 kişi tarafından darbedildiğini anlattı.

Yapılan pervasız hareketlerle tüm eğitim camiasının şiddete maruz kaldığını aktaran Türkcan, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan biri de şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir." diye konuştu.

Türkcan, eğitimcilere yönelik saldırılarla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Meslektaşımızın tüm süreçlerinde yanında olacağımızı ilan ediyoruz. Gerekli adımların ivedilikle atılmasını talep ediyor, yapılan bu eylemin cezasız kalmayacağını ümit ediyor, konunun yasal süreçleri ile takipçisi olacağımızı kamuoyuna tüm saygılarımızla duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Çayırova ilçesinde Hanife Soykan Ortaokulu Müdürü Mevlüt Bingöl, önceki gün, kavga etmelerini engellediği iki öğrencinin yakınları tarafından darbedilmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

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