Başiskele'de kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Doğantepe Vatan Caddesi'nde bulunan kömür paketleme deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.







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