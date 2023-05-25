Bisikletiyle eşya taşıyarak geçimini sağlayan engelli gence motosiklet hediyesi

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Başiskele ilçesinde bisikletiyle eşya taşıyarak geçimini sağlayan engelli vatandaşa elektrikli motosiklet hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mehmet Yasin Özlü, Vezirçiftliği Mahallesi'nde saha ziyaretleri sırasında bisikletiyle vatandaşların yükünü taşıyarak geçimini sağlayan engelli Halil Baş ile karşılaştı.

Başkan Özlü'nün talimatıyla, Baş'ın yükünü hafifletmek için alınan elektrikli motosiklet engelliye teslim edildi.

Baş da yeni aracıyla Özlü'nün yanına gelerek teşekkürlerini iletti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.