Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında mayıs ayının son haftası 4 oyun sahnelenecek.

Rus yazar Anton Çehov'un kaleme aldığı, Belgi Paksoy'un Türkçeye çevirdiği, Mehmet Birkiye'nin yönettiği "Vişne Bahçesi", 26 Mayıs Cuma saat 20.00'de, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) Büyük Sahne'de izlenebilecek.

İnsan ve yaşam gerçeğinin olanca yalınlığı ve basitliğiyle aktarıldığı oyunda, hüzünle mutluluk, aşkla keder, komediyle yıkım iç içe geçiyor.

- "Minik Bulut Minnak"

Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", SDKM Büyük Sahne'de 28 Mayıs Pazar saat 14.00'te, 31 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'de çocukların karşısında olacak.

Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bulut "Minnak"ın küresel ısınmayla mücadelesi konu ediliyor.

- "Çöp Atlas"

Firuze Engin'in yazdığı, Rumen Kurtev'in yönetmenliğini yaptığı "Çöp Atlas" oyunu, çevre kirliliği konusunu ele alıyor.

Çeşitli canlıların birebir boyutlarındaki kuklalarla, dünyanın nasıl kirletildiğini bir çocuğun gözünden anlatan oyun, 30 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde izlenebilir.

- "Masanın Altında"

Roland Topor'un yazdığı, Arzu Bigat Baril yönetmenliğini üstlendiği iki perdelik "Masanın Altında" oyunu, 31 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Kara mizah türündeki oyunda, çevirmenlik yaparak geçimini sağlayan Florence'in ek gelir elde etmek için yaşadığı evdeki "çalışma masasının altı"nı ayakkabı tamirciliği yapan bir göçmene kiralaması sonucu yaşanan gelişmeler anlatılıyor.

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