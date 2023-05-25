Kocaeli'de kazada ölen kuryenin arkadaşları motosikletleriyle cenaze aracına eşlik etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden motosikletli kuryenin cenazesi, iş arkadaşlarının araçlarıyla katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Dün, kaza yapan tıra arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren Gürkan Demir (23) için Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra iş arkadaşları da katıldı.
İkindi vakti kılınan namazın ardından Pelitli Köyü Mezarlığı'na defnedilmek üzere yola çıkarılan cenazeye, Demir'in beraber çalıştığı kuryeler de motosikletleriyle eşlik etti.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde, dün, kaza yapan tıra arkadan çarpan Gürkan Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.