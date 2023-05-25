Sakarya'da traktör fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir traktör fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başak Sokak'taki traktör fabrikasının boyahanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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