Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu Çayırova Akse mevkisinde, 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hasarlı kazada, yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten kontrollü sağladı.

Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.