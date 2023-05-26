Kocaeli'de yaralı bulunan martı "Ormanya"da rehabilite edilecek

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yaralı halde bulunan martı, doğal yaşam parkı "Ormanya"da koruma altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışma yürüten belediye ekipleri, yaralı bulunan bir martının imdadına yetişti.

İzmit'te uçamayan yaralı martı olduğunu gören bir kişi, durumu Büyükşehir Belediyesinin 153 Çağrı Merkezi'ne iletti.

Harekete geçen ekipler, martıyı Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Kanadından yaralandığı belirlenen martıya, veteriner hekimlerce müdahale edildi. Vitamin ve mineral desteği verilen martı, rehabilitasyona alındı.

Gözlem odasında bekletilen martı, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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