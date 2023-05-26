Türk Kızılay Karamürsel Şubesi 1. Olağan Kongresi yapıldı

KOCAELİ (AA) - Türk Kızılay Karamürsel Şubesi 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Karamürsel Kızılay Aş Evi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra kongreye katılan 46 delegenin tamamının oyunu alan Yusuf Ziya Alemdar, Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanlığına seçildi.



Alemdar, yaptığı konuşmada, Kızılay'ın çalışmalarına değinerek, "Kızılay dünyada hilalin temsilcisi olan dev bir merhamet çınarıdır. Bu merhamet çınarının bir yaprağı olmak dahi üzerimize tarihi bir sorumluluk yüklerken, kırmızı hilali bekleyen ihtiyaç sahiplerinin gözleri üzerimizdeyken, vazifemizi layığıyla yerine getirebilmek için bir araya geldik. Kızılay olarak insanlarımızın yalnız olmadığını göstermeye çalıştık." dedi.



Kongreye, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren ile üyeler katıldı.



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