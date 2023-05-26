Kocaeli'de genç kadın evinde ölü bulundu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 34 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Piyalepaşa Mahallesi'nde yaşayan Yeliz A'nın odasında hareketsiz halde olduğunu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yeliz A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, incelemenin ardından Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakınları tarafından teslim alınan Yeliz A'nın naaşı, Kavaklı Sanayi Camisi'nde kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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