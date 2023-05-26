Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

D-130 kara yolu Sanayi Köprüsü mevkisinde, 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık personelince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gölcük istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

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