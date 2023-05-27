Kocaeli'de tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandıktan sonra hastanede ölen kadın defnedildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişinin silahla ateş etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

Bağdat Caddesi'nde 24 Mayıs'ta, önceden tanışıklığı bulunduğu belirtilen E.Ö. tarafından yolda tartışma sonucu silahla yaralanan Dürdane K. (45) tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dürdane K'nin cenazesi, Yunus Emre Camisi'nde kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.

Öte yandan olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan E.Ö. tutuklandı.

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