Kocaeli'de karısını tabancayla vuran kişi intihar girişiminde bulundu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşini tabancayla ağır yaralayan zanlı, intihar girişiminde bulundu.

Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, emekli astsubay olduğu öğrenilen M.T. (68), tartıştığı eşi N.T'ye (65) tabancayla ateş etti. Kadını ağır yaralayan zanlı, aynı silahla kendisine de ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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