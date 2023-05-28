Kocaeli'de silahla vurulan kadın yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tabancayla vurularak yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi'nde ismi henüz belirlenemeyen kişi ile Ö.Y. (23) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Ö.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ö.Y, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bacaklarına 5 kurşun isabet ettiği tespit edilen kadının tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.