Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım, oyunu kullandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.



Kaymakam Hikmet Özbağçı İlkokulu'nda oyunu kullanan Yıldırım, daha sonra sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.



Yıldırım, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki bütün partilerin temsilcilerine teşekkür ederek, "Karamürsel merkezde yan yana gayet demokratik şekilde, centilmen şekilde kimse birbirine sataşmadan, kırıcı bir söz söylemeden süreci tamamladık. Bugün de sandık başındayız. İnşallah ülkemiz için en hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.