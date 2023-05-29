Kocaeli'de çelik konstrüksiyon atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çelik konstrüksiyon atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Sepetlipınar Mahallesi Ansa Sokak'ta çelik konstrüksiyon sistemleri üreten bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede hasar oluştu.

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