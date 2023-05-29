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Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanık hakim karşısında

AA

Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanık hakim karşısında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin açılan davada ikisi tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Özkan Y. ve Özcan Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile katıldı. Tutuksuz müşteki sanıklar Ö.A, G.Y. ve İ.S. ile diğer müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Özkan Y, olay günü otomobille tutuksuz sanık ağabeyi G.Y'nin işyerine gittiği sırada yol verdiği motosikletli iki kişiden Ö.A'nın el kol hareketi yapması üzerine otomobili durdurduğunu söyledi.

İlk önce araçtan inmediğini ancak Ö.A'nın o sırada gelen ağabeyini "muşta" gibi bir cisimle yaralaması üzerine araçtan inerek kavgaya dahil olduğunu iddia eden Özkan Y, daha sonra Ö.A'nın tehdit ve küfürler savurarak motosikletle olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.

Sanık Özkan Y, önce iş yerine ardından da ağabeyinin tedavisi için hastaneye gittiklerini, bu sırada olayI anlattıkları diğer ağabeyi Özcan Y'nin, "olayı tatlıya bağlama" düşüncesiyle sosyal medyadan karşı tarafla irtibata geçtiğini ve İ.S'nin kullandığı otomobille O.A ve Ö.A'nın evine gittiklerini aktardı.

Konuşma sırasında Ö.A'nın belinden bıçak çıkardığını görmesi üzerine kaçtığını, İ.S'nin bıçaklandığını, ardından silah sesleri duyduğunu, kimin kimi vurduğunu görmediğini, İ.S'yi araca alarak hastaneye gittiklerini ileri süren Özkan Y, Sakarya'nın Hendek ilçesine gittikten sonra dönerek polise teslim olduklarını ifade etti.

Müşteki sanık Ö.A, ağabeyi O.A'nın, trafikte kavga ettiği kişilerle görüşmek için adres verdiğini ve bu sırada ortak tanıdıklarının arayarak gelenlerin silahlı olduğu uyarısı yaptığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Özkan silahını kurmaya çalışıyordu, şarjörünü düşürdü, panikle kaçtı. Özcan'ın ateş ettiğini gördüm. İlk yengem H.A'nın vurulduğunu gördüm, sonraki kurşun bacağıma isabet etti. Ağabeyim Özcan'a müdahale ederken ben de otomobilde bekleyen İ.S'ye hamle yaptım, araçtan indirdim bıçakla yaraladım. Ağabeyim dengesini kaybedip düştü, o sırada açılan ateşle vuruldu."

Tutuklu sanık Özcan A. kavgadan dolayı kardeşinin başına bir şey gelmesinden endişe duyduğu için karşı tarafla konuşup olayı tatlıya bağlamak istediğini, Ö.A'nın ortamı gerip küfür etmesi ve bıçak çıkarması üzerine kendisinin de silah çıkarttığını iddia etti.

Ölen O.A'nın olayların büyümemesi için elinden geleni yaptığını ancak kardeşinin durmadığını savunan Özcan Y, kendisiyle gelen İ.S'yi kanlar içinde görünce onu kurtarmak için önce havaya 3 el ateş ettiğini, O.A ve H.A'nın kazara vurulduğunu ileri sürdü.

Tutuksuz sanık İ.S. konuşma amacıyla gittiği olay yerinde otomobilin açık camından omzuna bıçak darbesi aldığını, daha sonra araçtan inince 6 yerinden bıçaklandığını belirterek, olayla ilgisinin bulunmadığını ve çocuklarının olduğunu söylemesine rağmen bıçaklandığını savundu.

Olayda yaralanan müşteki H.A. bağrışmaları duyunca komşusuna polisi aramasını tembihleyerek sokağa çıktığını anlatarak, "Eşim birisiyle boğuşuyordu, silah sesleri duydum, vurulmuşum. İlk kurşun kaşımı sıyırdı, ikinci kurşun karın göğüs kısmıma isabet etti. Yere yığıldım. Sonrasında eşimin karnını tuttuğunu gördüm." diye konuştu.

Maktulün annesi A.A. ise namaz kıldığı sırada silah sesleri duyduğunu, sokağa baktığında oğlu Ö.A'yı tabancayla kovaladıklarını gördüğünü ve alt katta oturan büyük oğlu O.A'ya haber verdiğini aktararak, karşı taraftan şikayetçi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı, olay yeri güvenlik kamera kayıtlarının incelenerek bilirkişi raporu hazırlanmasını, tanıkların sonraki duruşmaya hazır edilmesi, "iştirak halde ateş etmek sureti" ile O.A'nın ölümüne, Ö.A ve H.A'nın yaralanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesi ile "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istenen tutuklu 2 sanığın bu hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve sanıkların tutukluluklarının devam etmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

- Olay

Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde 20 Mayıs 2022'de O.A, eşi H.A ve kardeşi Ö.A. ile Özkan Y. ve ağabeyi Özcan Y. arasında tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda yaralanan O.A, hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirmişti.

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