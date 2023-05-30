Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen işçi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen işçi yaralandı

AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak inşaatın 3. katından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen işçi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak inşaatın 3. katından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Uzunbey Mahallesi Reform Caddesi'ndeki inşaatın 3. katındaki iskelede çalışan S.T. (26), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımını kapılarak aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli astsubayın tabancayla vurduğu eşi kurtarılamadı
YEREL HABERLER Emekli astsubayın tabancayla vurduğu eşi ...
Otomobilin bagajındaki uyuşturucuyu 'Millov' buldu
YEREL HABERLER Otomobilin bagajındaki uyuşturucuyu 'Millov' buldu
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde 2 kilo 700 ...
Kocaelispor'da teknik direktör Fırat Gül'le yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kocaelispor'da teknik direktör Fırat Gül'le yollar ...
Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 ...
Atölyenin çatısı alev alev yandı
YEREL HABERLER Atölyenin çatısı alev alev yandı
Kocaeli'de çelik konstrüksiyon atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de çelik konstrüksiyon atölyesinde çıkan ...
Ormanya'da kuş halkalama istasyonu kuruldu
YEREL HABERLER Ormanya'da kuş halkalama istasyonu kuruldu
Kocaeli'de koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu sahil temizlendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de koruma altındaki kum zambaklarının ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Kocaeli ve Sakarya'da kutlandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Kocaeli ve ...
Kocaeli'de, Cumhur İttifakı'ndan 'seçim' kutlaması
YEREL HABERLER Kocaeli'de, Cumhur İttifakı'ndan 'seçim' kutlaması
Oy verme işlemi bitimine dakikalar kala gelinlik ve damatlıkla geldiler
YEREL HABERLER Oy verme işlemi bitimine dakikalar kala gelinlik ve ...
Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım, oyunu kullandı
YEREL HABERLER Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım, oyunu kullandı
Kocaeli, Bolu ve Karabük'te engelli ve hasta seçmenler sandıklara götürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli, Bolu ve Karabük'te engelli ve hasta ...
Kocaeli Valisi Yavuz, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi ...
Ayrılmak isteyen kız arkadaşını sokak ortasında vurdu
YEREL HABERLER Ayrılmak isteyen kız arkadaşını sokak ortasında vurdu
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı
YEREL HABERLER Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Cumhurbaşkanı Seçimi ...
Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı
YEREL HABERLER Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ...
Kocaeli'de silahla vurulan kadın yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de silahla vurulan kadın yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.