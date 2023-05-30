Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen işçi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak inşaatın 3. katından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Uzunbey Mahallesi Reform Caddesi'ndeki inşaatın 3. katındaki iskelede çalışan S.T. (26), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımını kapılarak aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı işçi, sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.



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