Kocaeli'de temizlik yaptığı evin balkonundan düşen kadın öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temizlik yaptığı evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak'taki bir apartmanın 3. katına temizlik için gelen Şerife Soysal (48), balkondaki camları temizlediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Soysal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.