Kocaeli'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde Ahmet E. idaresindeki 41 P 8378 plakalı servis minibüsü ile Hasan E'nin kullandığı 34 CAP 89 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik akışı bir süre aksadı.

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