Kocaeli'de "Güvenli Okul Uygulaması"nda 2 şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, "Güvenli Okul Uygulaması" kapsamında aranması olan kişi ile uyuşturucu madde bulundurma suçu işleyen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen denetimde, 83 okul ve çevresi ile 22 park bahçe kontrol edildi.

Ekiplerin 289 şahsa yaptığı kimlik sorgulama işlemleri sırasında hakkında yakalama kararı olan 1 kişi ile üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.

Açıklamada, çocuklara güvenli eğitim ortamı sağlamak için uygulamaların il genelinde kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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