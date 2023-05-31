Kocaeli'de 7,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir depoda yapılan aramada, 7 ton 500 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Derince ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, 7 ton 500 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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