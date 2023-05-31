Kocaeli'de kara yolunda devrilen sepetli vinç ulaşımı aksattı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kara yolunda devrilen sepetli vinç ulaşımda aksamalara neden oldu.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden B.K. idaresindeki 58 EF 760 plakalı sepetli vinç, Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran R.Y'nin kullandığı 34 UC 9748 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sepetli vinç yola devrildi, kaza mahalline itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik tedbiri alınmasının ardından vincin kaldırılması için çalışma başlatılan yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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