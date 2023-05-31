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KOCAELİ (AA) - Gölcükspor Kulübü Başkanlığına Fikret Ormancıoğlu seçildi.



Kavaklı Mahallesi Kongre Saray'ında düzenlenen Gölcükspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra kulüp yöneticileri tarafından faaliyet raporu ile denetim raporları okundu.



Raporların okunmasının ardından yapılan oylamada Gölcükspor Kulübü Başkanlığına, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu seçildi.



Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım, yaptığı konuşmada, kulübe destek olan herkese teşekkür ederek, "Eski Kulüp Başkanımız Temel Erten başarılı çalışmalarını yaptı. Önümüzdeki sezonda ise yeni başkanımız Fikret Ormancıoğlu ve yönetimi yapacakları başarılı çalışmalarından eminim. Bu çalışmaların neticesinde Gölcükspor şampiyon olup, 3. Lig'de yerini alacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ahmet Eren, Değirmenderespor Kulübü Başkanı Severcan Kara ve vatandaşlar katıldı.























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