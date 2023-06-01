Kocaeli'de tıra çarparak devrilen servis aracındaki 13 işçi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis midibüsünün tıra çarparak devrilmesi sonucu 3'ü ağır 13 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Tavşanlı mevkisi Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında, işçileri taşıyan İ.T. idaresindeki 41 P 3740 plakalı midibüs, önünde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ZB 579 plakalı tıra çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönündeki trafik akışı, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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