15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri, 10-11 Haziran'da Kocaeli'de yapılacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri, 10-11 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, organizasyon İzmit Atletizm Pisti'nde düzenlenecek.

Bu yıl Karamürselli başpehlivan Kadir Birlik adına gerçekleştirilecek etkinlikte, 14 boyda 1000'in üzerinde sporcu kol bağlayacak.

Şampiyon olan başpehlivan, Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenmiş özel hazırlanmış altın kemerin de sahibi olacak.

Öte yandan Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci ayağını oluşturacak.

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