Kocaeli'de kaçak midye avcılığı yapan 4 kişi yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yasak alanda midye avcılığı yapan 4 kişi yakalandı.

Ömer Türkçakal Bulvarı Kuş Cenneti mevkisi İzmit Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin denizden ve karadan çalışması sonucu kaçak midye avcılığı yapan B.P, M.S, E.Y. ve M.P. yakalandı.

Bu kişiler hakkında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

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