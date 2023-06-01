Kocaeli'de Ulusal Fenilketonüri Günü etkinliği düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaelili bisiklet tutkunları, 1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yaptı.

Ellerinde fenilketonüriye (PKU-kalıtsal hastalık) dikkati çekmek amacıyla hazırlanan pankartlar tutan Kocaeli Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü (KOBİDOS) üyeleri, Yahyakaptan Mahallesi'ndeki kulüp merkezi önünde toplandı.

Kulüp başkanı Tuğberk Atar, kentin farklı lokasyonlarında bisiklet turları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Ulusal Fenilketonüri Günü kapsamında İzmit'ten Başiskele ilçesine yaklaşık 20 kilometre pedal çevireceklerini kaydetti.

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