GTÜ'den "etkinlikte kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturmasına özen gösterileceği" iddialarına açıklama

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KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), üniversite kulüplerinin aralarında yaptıkları etkinliklerde "kız ve erkek öğrencilerin ayrı şekilde oturmasına özen gösterileceği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversite içerisinde bulunan öğrenci kulüplerinin düzenledikleri etkinliklerde kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturması konusunda bazı sosyal medya hesaplarında ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda çarpıtılmış bilgilerle yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiği belirtildi.

Üniversite içerisinde farklı düşüncelere, inançlara ve değerlere sahip bireyler bulunabileceği ve öğrencilerin bu çeşitlilik içerisinde yer alabilmesinin önemsendiği vurgulanan açıklamada, öğrenci kulüpleri arasında yapılan organizasyonlara üniversitenin hiçbir şekilde müdahalesinin olmadığı kaydedildi.

Etkinliklerde yapılacak uygulamaların, programı yapan öğrenci kulüplerinin kendi inisiyatifinde olduğuna değinilen açıklamada, GTÜ'nün özgür düşüncenin ve çeşitliliğin desteklendiği akademik bir kurum olduğu ifade edildi.

Üniversitenin misyonunun bilim üretmek, öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarını desteklemek olduğu aktarılan açıklamada, öğrencilerin farklı görüşlere sahip olma hakkının ve ifade özgürlüğünün saygıyla karşılandığına yer verildi.

Üniversitede bünyesinde farklı yelpazedeki 56 öğrenci topluluğunun aktif olarak yer aldığı belirtilen açıklamada, GTÜ'nün, saygın akademisyen kadrosu ve başarılı bilimsel çalışmalarıyla hem ulusal hem de uluslararası akademik birçok başarıyla Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olduğu belirtildi.

- "Üniversitenin kendi etkinliği gibi lanse edilmesi kabul edilemez"

Açıklamada, tüm öğrenci kulüplerinde farklılık içeren bir ortam oluşturulmasının her alanda desteklendiği, desteklenmeye de devam edileceği vurgulanarak, "Üniversitemizin adının bu şekilde provokatif, manipülatif, gerçeği çarpıtıcı bir şekilde anılması, etkinliğin üniversitenin kendi etkinliği gibi lanse edilmesi kabul edilemez. Üniversitemizin itibarı, akademik ve idari personelimizin yanında kıymetli öğrencilerimiz ile yıllarca süren çaba ve başarılarla inşa edilmiştir ve gerçekleri çarpıtan yayınlarla itibarı zedelenemez. Özgür düşünce ve ifade özgürlüğü, üniversite ortamının temel değerlerindendir. Ancak bu özgürlüklerin kullanımında bireylerin diğerlerine saygı göstermesi ve ayrımcılık yapmaması da birinci önceliğimizdir. Öğrenci kulüpleri de bu değerlere saygı göstermelidir." ifadelerine yer verildi.

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