Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobil hırsızlığı şüphesiyle yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde dün bir otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli S.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.