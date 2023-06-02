Vali Yavuz'dan LGS mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında hafta sonu gerçekleştirilecek sınava ilişkin mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, gençlerin geleceğine yön vereceği önemli bir sınava, kendi gayret ve çabalarıyla ailelerinin de desteği ve öğretmenlerinin rehberliğinde ellerinden gelenin en iyisini yapabilmek için hazırlandıklarını bildiğini kaydetti.

Sınavın özellikle ortaöğretim alanında gençlerin hayattaki yolunu belirlemek adına önemli dönemeçlerden biri olduğuna işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu sınavda hepinizin hedefleriniz çerçevesinde başarılı olacağınıza inanıyorum. Başarılı olmanın sadece sınavlarda en yüksek puanı almak ve bütün soruları çözmek değil, aslında bir ülkü ve ideali paylaşmak olduğunu da hatırlatmak isterim. Neden çalışıyoruz, niçin başarılı oluyoruz, niçin başarılı olmak istiyoruz sorularını da doğru cevaplamamız gerekmektedir. Aksi takdirde başarılar sürdürülemez olabilir. İnşallah hem ailenize hem ülkemize, en önemlisi de kendinize faydalı insanlar olmanızı bekliyoruz. Emeklerinizin karşılığını alarak, vatanına ve milletine bağlı, milli ve manevi değerlere haiz donanımlı bireyler olarak yetişeceğinize güvenim tamdır."

Mesajında velilere de seslenen Yavuz, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayatta başarılı olmalarında anne babalar hiç şüphesiz en büyük sorumluluk sahiplerindendir. Çocuklarımızı hayata ve geleceğe hazırlarken anne baba olarak sizlerin de onların heyecanlarına ortak olup, onlarla birlikte kaygılanmanız kadar doğal bir davranış yoktur ancak bu kaygılarınız çocuklarımızın olumsuz etkilenmelerine sebebiyet verecek şekilde ve ölçüde olmamalıdır çünkü her çocuğun özel ve biricik olduğu aşikardır. Çocuklarımızın eğitim hayatlarında önemli bir dönüm noktası olan bu sınavın sonucu her ne olursa olsun çocuklarımızı akranlarıyla mukayese etmeden onlara karşı ilgimizi, sevgimizi ve şefkatimizi esirgemeyelim."





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