Kocaeli'de kaçak içki ve sigara operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çeşitli miktarlarda kaçak içki ve sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ilçedeki bir işyeri ve evdeki aramalarda, 587 adet doluluk oranları farklılık gösteren 1'er litrelik sahte bandrollü viski, 621 paket gümrük kaçağı sigara, 420 alkol şişesi kapağı, 365 anason aroması, 25 malt aroması, 2 adet 5'er litrelik şişelerde el yapımı viski, 382 etil alkol etiketi, 36 boş alkol şişesi, 8 tane 1'er litrelik etil alkol, 22 alkol yapımında kullanılan şişe kapüşonu ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 6 dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem başlatıldı.

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