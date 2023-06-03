Kocaeli'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Tavşanlı Mahallesi Ballıkayalar mevkisinde F.K. idaresindeki 41 AAK 186 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Atatürk Caddesi'ndeki bir palet imalathanesinin girişinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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