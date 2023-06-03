Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye idari işlem uygulandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlçede yapılan denetimlerde S.A'nın iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi.



S.A. hakkında adli işlem, kumar oynadığı belirlenen 4 kişi hakkında ise idari yaptırım uygulandı.

Ele geçirilen 2 bin 905 liraya el konuldu.

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