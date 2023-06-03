Kocaeli'de bir fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın deposundaki geri dönüşümden elde edilen plastik maddeler alev alarak yanmaya başladı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiye, yangının fabrikaya sıçramaması için önlem alarak soğutma işlemi de yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.