Kocaeli'de otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Gebze ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

T.Ş. idaresindeki 34 DCK 654 plakalı otomobil, E.Ç. yönetimindeki 41 ALG 460 plakalı hafif ticari araçla İstasyon Mahallesi 1440 ve 1456 sokaklarının kesişiminde çarpıştı.

Kazada, sürücülerden E.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.









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