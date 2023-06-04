Kocaeli'de otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

AA

Kocaeli'de otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Gebze ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

T.Ş. idaresindeki 34 DCK 654 plakalı otomobil, E.Ç. yönetimindeki 41 ALG 460 plakalı hafif ticari araçla İstasyon Mahallesi 1440 ve 1456 sokaklarının kesişiminde çarpıştı.

Kazada, sürücülerden E.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çoban Mustafapaşa Camisi'nin bahçesine gül ve meyve fideleri dikildi
YEREL HABERLER Çoban Mustafapaşa Camisi'nin bahçesine gül ve meyve ...
Kocaeli'de bir fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir fabrikanın deposunda çıkan yangın ...
Kocaeli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Kocaeli'de refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de refüje çarpan otomobildeki 4 kişi ...
Off-road tutkunları Kocaeli'deki festivalde kıyasıya mücadele etti
YEREL HABERLER Off-road tutkunları Kocaeli'deki festivalde kıyasıya ...
Türkiye Motosurf Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Motosurf Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı
Kocaeli'de geçen ay göçmen kaçakçılığı suçundan 8 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de geçen ay göçmen kaçakçılığı suçundan 8 ...
Kocaeli'de uygunsuzluk tespit edilen 41 tesise 31,6 milyon lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de uygunsuzluk tespit edilen 41 tesise 31,6 ...
Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan ...
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kocaeli'nin ev sahipliğinde başladı
YEREL HABERLER Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kocaeli'nin ...
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kocaeli'nin ev sahipliğinde başladı
YEREL HABERLER Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kocaeli'nin ...
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları Kocaeli'de başladı
YEREL HABERLER AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları ...
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları Kocaeli'de başladı
YEREL HABERLER AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları ...
İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli ...
Servis midibüsünün TIR´a çarpıp devrildiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Servis midibüsünün TIR´a çarpıp devrildiği kaza ...
Tandem bisikletle "engelsiz yaşam"a pedal çeviriyorlar
YEREL HABERLER Tandem bisikletle "engelsiz yaşam"a pedal ...
Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye idari işlem uygulandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye idari işlem ...
Kocaeli'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü ...
Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
Kocaeli'de kaçak içki ve sigara operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kaçak içki ve sigara operasyonunda 2 zanlı ...
Gebze'de bir evden 450 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gebze'de bir evden 450 bin TL değerinde ziynet eşyası ...
Kendilerine tabancayla ateş eden husumetlilerini bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kendilerine tabancayla ateş eden husumetlilerini ...
Borç- alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Borç- alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.