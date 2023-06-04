Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te LGS heyecanı

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KOCAELİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Kocaeli'de, erken saatlerde sınav yerlerine giden aileler, okulların önünde kalabalık oluşturdu.

Heyecanlı oldukları gözlenen veliler, sınav saatinin gelmesiyle çocuklarını sınav salonuna uğurladı.

Kentte 29 bin 955 öğrencinin katıldığı sınav, 353 okuldaki 2 bin 404 salonda gerçekleştiriliyor.

Sınavın ikinci oturumu 11.30'da başlayacak.

- Düzce

Düzce'de aileleriyle okul önlerine gelen öğrenciler, sınav saatine 30 dakika kala sınıflara alınmaya başlandı.

Kentte 5 bin 232 öğrencinin katıldığı sınav, 100 okulda 328 salonda gerçekleştiriliyor. 1099 öğretmenin görev aldığı sınavlarda 648 güvenlik görevlisi görev alıyor.

Dışarıda bekleyen bazı öğrenci veliler evlatlarının başarısı dua etti.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da öğrenciler, kendi okullarında sınava girmenin heyecanını yaşadı.

09.00 itibariyle sınıflara alınmaya başlanan öğrenciler, 10.45'te sona erecek birinci oturumun ardından 11.30'da ikinci oturum sınavına girecek.

Zonguldak'ta 121 okul, 517 salonda düzenlenen LGS'ye 7 bin 296 öğrenci katılıyor. Kent genelinde LGS'de 1205 öğretmen görev alıyor.

- Karabük

Karabük'te de LGS kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Öğrencilerin velileri okulların önünde beklerken polis ekipleri de önlem aldı.

İl genelinde orta okullardan bu yıl 2 bin 690 öğrencinin mezun olacağı kentte, 71 okulda sınav yapılıyor.

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