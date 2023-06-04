Kocaeli'de çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi vatandaşlar durdurdu

İçişleri Bakanı kim oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki motosikleti çalan şüpheliyi çevredeki vatandaşlar durdurdu.

Hacıhalil Mahallesi 1201. Sokak'ta Burak M, anahtarı üzerinde olan Ahmet A'ya ait 41 MA 5509 plakalı motosikleti çaldı.

Durumu fark eden 2 kişi motosiklete tekme atarak şüpheliyi durdurmak istedi. Bu sırada motosikletten düşen Burak M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sahibi aracını çalan şüpheliden şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.